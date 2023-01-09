Эксперты в Великобритании назвали авиалюбителей угрозой развития рака у населения

Специалисты предупреждают, что любители самолетов подвергают треть миллиона домохозяйств риску развития рака из- за использования топлива, содержащего свинец.

Любой, кто живет в пределах четырех километров от 134 рекреационных аэродромов в Великобритании, может вдыхать выбросы, которые накапливаются в их организме, нанося «необратимый» вред детям и потенциально снижая их IQ.

Эксперты призвали правительство Сунка следовать планам США и ЕС по запрету топлива на основе свинца, которое используется летчиками-любителями.

В письме четырем министрам кабинета благотворительные организации по борьбе с раком заявили, что Великобритании грозит «отставание от международных стандартов», поскольку она вышла из системы ЕС по регулированию потенциально вредных химических веществ, UK REACH.