За попытку захвата правительственных зданий в Бразилии арестовано 200 человек

В воскресенье силы безопасности Бразилии арестовали 200 человек, которые проникли в крупные государственные учреждения в столице Бразилиа. Среди злоумышленников преобладали радикальные сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

По данным федеральной полиции (ФПБО), в воскресенье вечером были начаты процедуры по привлечению виновных за вторжение в главные государственные органы.

Власти федеральной полиции не подтвердили сообщения губернатора федерального штата Ибанейса Роча, который в вечернем заявлении сообщил, что во время беспорядков в Бразилиа задержано 400 человек.

Как сообщают столичные СМИ, среди задержанных есть люди, арестованные штурмовыми отрядами военной полиции Бразилии.

С их помощью удалось арестовать 30 человек, которые ворвались в зал пленарных заседаний Сената, верхней палаты бразильского парламента, Национального конгресса.

По сообщениям СМИ, большинство участников штурма госучреждений после вмешательства спецслужб ушли из района Площади Трех Властей (Praca dos Tres Poderes), где расположены парламент, Верховный Суд и резиденция президента то и дело разбросаны по улицам Бразилиа.