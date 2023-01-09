Экс-президент Бразилии Болсонару раскритиковал своих сторонников за нападение на госучереждения

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал своих сторонников, проникших в помещения органов государственной власти, прорвали полицейские кордоны и разрушили, среди прочего, резиденция Верховного суда. Он назвал их недемократическими.

В твитах, опубликованных Болсонару, он заявил, что не поддерживает такого рода действия, поскольку они неуместны в демократической среде.

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако вторжения в общественные здания, которые имели место и практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под это правило", — написал Болсонару.

Бывший глава государства также написал, что отвергает "бездоказательные обвинения", выдвинутые президентом Лулой. Он обвинил его в содействии вторжению в правительственные учреждения в Бразилиа.

"На протяжении всего своего пребывания в должности я всегда уважал конституцию, уважал и защищал права, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", — подчеркнул Болсонару.

Бывший президент не присутствовал на приведении к присяге своего конкурента на октябрьских выборах Луиса Инасиу Лула да Силва, вступившего в должность 1 января. С 30 декабря он находится в США, куда отправился с женой и ближайшими соратниками. Он заявил, что "скоро вернется в страну".