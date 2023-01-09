Главный приз лотереи Mega Millions в США составит примерно $1,1 млрд

В следующий вторник главный приз американской лотереи Mega Millions достигнет, по оценкам, более миллиарда долларов. В субботнем розыгрыше никто не угадал шесть счастливых номеровЮ а награда составляла 940 миллионов.

По данным AP, приз вторника станет третьим по величине в истории США. 24 розыгрыша не смогли определить крупного победителя более двух месяцев. Шанс на выигрыш — 1 к 302,6 миллионам.

1,1 миллиарда долларов достанется человеку, который захочет получить выигрыш в рассрочку в течение 29 лет.

Однако обладатели главного приза обычно выбирают единовременную выплату наличными, которая на этот раз составит примерно 568,7 миллиона долларов.

Пока что в Mega Millions была выше лишь дважды: в 2018 году в Южной Каролине она составила $1,53 млрд и $1,33 млрд — в июле прошлого года в Иллинойсе.