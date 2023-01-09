Принц Гарри обозвал супругу своего отца Карла 3 Камиллу опасной злодейкой
2023-01-09 09:48
Принц Гарри нелестно отозвался о своей мачехе Камилле, назвав ее опасной злодейкой.
Принц Гарри окрестил свою мачеху Камиллу "опасной злодейкой, оставляющей тела на улице" по дороге к своему положению.
Королевский отпрыск уверен, что супруга отца Карла 3 организовывала медийные "сливы", тем самым пытаясь сделать свое положение устойчивым.
Гарри назвал себя жертвой Камиллы, которую та принесла на свой "личный PR-алтарь".
Опубликовано: Наталья Гончарова