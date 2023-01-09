Китай провел очередные военные учения у берегов Тайваня

Китайские войска провели "совместное патрулирование боевой готовности и текущие боевые учения", сообщило военное командование КНР. Согласно коммюнике, отрабатывались удары с суши и моря.

Министерство обороны Тайваня заявило, что за последние 24 часа вокруг острова было обнаружено 57 китайских боевых самолетов и 4 надводных корабля. 28 самолетов влетели в зону ПВО Тайваня.

Некоторые из них превысили срединную линию Тайваньского пролива, образующую неофициальную буферную зону между двумя сторонами. По данным министерства, это истребители Су-30 и J-16, а также бомбардировщики H-6, способные нести ядерное оружие.

Аналогичные учения Китай проводил менее месяца назад. В это время 43 китайских самолета пересекли срединную линию.

Китай считает Тайвань своей провинцией и неуклонно усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы заявить о своих правах на остров.