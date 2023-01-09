Депутат Госдумы Хамзаев обратился в СК РФ, чтобы возбудить уголовное дело против Смольянинова

В Государственной думе Российской Федерации поднят вопрос о возбуждении уголовного дела против актера Артура Смольянинова, который заявил, что желает на месте РФ видеть "радиоактивный пепел".

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен обратиться в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова за его скандальные высказывания о Родине.

Артист громогласно заявил, что готов воевать на стороне Украине и оставить от РФ "радиоактивный пепел".

Смольянинов готов стрелять в своих идеологических противников, включая коллегу по картине "9 рота" Сослана Фидарова.