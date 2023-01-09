Президент Республики Сербской наградил Владимира Путина

Президента России наградил лидер боснийских сербов Милорад Додик. Владимир Путин получил - несмотря на свое отсутствие - медаль за "особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской".

По сообщению Reuters, Додик снова отдает предпочтение связям с Россией, а не интеграции с Западом.

Российского лидера чествовали во время церемонии по случаю национального праздника Боснийской автономной Республики Сербской — одного из двух регионов, входящих в состав Боснии и Герцеговины.

Додик, региональный президент, давно отдает предпочтение связям с Россией, а не отношениям с Западом. Также на этот раз он похвалил Путина и объявил, что вручит ему медаль во время следующей встречи.

"Благодаря позиции Владимира Путина и силе Российской Федерации голос и позиция Республики Сербской были услышаны и уважаемы", — сказал он.

После того, как Россия начала СВО в Украине, Додик пытался заблокировать присоединение Боснии к санкциям Европейского Союза против России.

На карту поставлено стремление Боснии присоединиться к западным альянсам. В декабре 2022 года Россия осудила Европейский союз за предоставление Боснии статуса кандидата, предварительно предупредив, что расценит шаги по вступлению в НАТО как "враждебный акт".