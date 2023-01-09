Друзья Жукова были против его женитьбы на Бурд и называли певицу аферисткой

Друзья исполнителя Сергея Жукова были против того, чтобы он женился на солистке ВИА "Сливки" Регине Бурд. Приятели отговаривали артиста, называя девушку аферисткой.

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков вот уже 15 лет счастлив в браке с Региной Бурд.

Жуков познакомился с Бурд во время гастролей в Ереване, когда "Руки вверх!" выступали вместе со "Сливками", солисткой которых и была Регина.

Артист влюбился, а его друзья называли девушку "аферисткой", уверяя, что заводить с ней отношения опасно.

Все предостережения оказались домыслами, а нынешняя супруга Жукова стала отличной спутницей жизни. В настоящее время музыканты воспитывают трех наследников вместе.