Кушанашвили назвал Смольянинова ублюдком после скандального интервью актера

Ведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался об Артуре Смольянинове после скандального интервью актера.

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили в своем Телеграм-канале резко высказался в адрес актера Артура Смольянинова в свете его последних заявлений о России, о том, что тот готов воевать на стороне Украины.

Кушанашвили возмущен заявлениями артиста, назвав Смольянинова "ублюдком".

Актер в одном из последних интервью признался, что ему "плевать" на будущее РФ.