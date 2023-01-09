Кушанашвили назвал Смольянинова ублюдком после скандального интервью актера
2023-01-09 10:37
Ведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался об Артуре Смольянинове после скандального интервью актера.
Журналист и ведущий Отар Кушанашвили в своем Телеграм-канале резко высказался в адрес актера Артура Смольянинова в свете его последних заявлений о России, о том, что тот готов воевать на стороне Украины.
Кушанашвили возмущен заявлениями артиста, назвав Смольянинова "ублюдком".
Актер в одном из последних интервью признался, что ему "плевать" на будущее РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова