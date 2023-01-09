Дудь ликвидировал свое ИП в России под товарным знаком ВДудь, который сейчас принадлежит испанкой компании
2023-01-09 10:55
Журналист Юрий Дудь закрыл свое ИП, действующее под товарным знаком "ВДудь", на территории РФ.
Блогер Юрий Дудь закрыл свое ИП в России, сведениями о чем поделился ЕГРЮЛ.
По имеющимся данным, на данное ИП ранее действовало под товарным знаком "Вдудь".
Также назывался и Ютуб-канал журналиста.
С 11 ноября прошлого года данный товарный знак принадлежит компании "Бутово продакшн", зарегистрированной в Испании.
Опубликовано: Наталья Гончарова