Дудь ликвидировал свое ИП в России под товарным знаком ВДудь, который сейчас принадлежит испанкой компании

Журналист Юрий Дудь закрыл свое ИП, действующее под товарным знаком "ВДудь", на территории РФ.

Блогер Юрий Дудь закрыл свое ИП в России, сведениями о чем поделился ЕГРЮЛ.

По имеющимся данным, на данное ИП ранее действовало под товарным знаком "Вдудь".

Также назывался и Ютуб-канал журналиста.

С 11 ноября прошлого года данный товарный знак принадлежит компании "Бутово продакшн", зарегистрированной в Испании.