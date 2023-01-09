Леонтьев отходит от тяжелой операции, которую ему сделали в США

Певец Валерий Леонтьев восстанавливается после тяжелой операции, которую ему сделали в Штатах. Что случилось с артистом?

Валерий Леонтьев не появился на ежегодном фестивале "Песня года". Отсутствовал артист по причине проблем со здоровьем.

В марте 2021 года Леонтьеву сделали операцию на глаза, по этой причине он мало где появлялся. После звезда сцены перенес тяжелую операцию на ногах.

Больные колени не дают покоя Леонтьеву еще с 2000-х, когда он повредил оба мениска.

Сейчас певец восстанавливается после хирургических вмешательств в Штатах, где у него имеется недвижимость.