Хилькевич укусила змея во время отдыха на Бали

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу "Универ", отправилась на новогодние каникулы на Бали. Уединенное место, которое выбрала знаменитость, стало причиной проблем со здоровьем. Что случилось со звездой экрана?

После веселья на Новый год, который Анна Хилькевич с семьей отпраздновала на Бали, актриса обнаружила на руке опухоль на месте трех красных точек.

Местное население утверждает, что артистку укусила змея.

Чтобы уберечься от "сюрпризов" местной фауны, знаменитость решила сменить место проживания на курорте.