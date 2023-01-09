Сестра Градского Наталья объявила, что не будет судиться за наследство брата

Двоюродная сестра Александра Градского Наталья заявила, что отказывается от своей доли в имуществе брата в пользу остальных его родственников.

Двоюродная сестра певца Александра Градского Наталья не скрывает, что изначально хотела отсудить себе квартиру и дачу, но после решила не тратить время на судебные разборки, поставив точку в этом деле.

Градская предпочла посвятить себя семье и работе кинологом в Ницце, которую она очень любит. К счастью, в деньгах ни она, ни ее семейство не нуждаются.

Наталье из-за санкций и запретов на авиаперелеты нелегко было попасть в Москву. В РФ она нашла могилу отца, которую покойный композитор скрывал от нее на протяжении многих лет.