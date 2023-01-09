54-летний Адам Рич из Спасателей Малибу скончался в США
2023-01-09 11:35
Актер Адам Рич умер в возрасте 54 лет. О причинах кончины артиста ничего неизвестно. Полиция проводит расследование.
В США на 55-м году жизни ушел из жизни актер Адам Рич, известный по картине "Спасатели Малибу".
Он снимался в кино еще в детстве. Ребенком он появился драме "Восьми достаточно".
После были такие фильмы, как "Остров фантазий", "ЧиПы", "Маленькое чудо", "Спасатели Малибу".
Позднее Рич долго не появлялся на экране, имел проблемы с законом и чуть не сел в тюрьму за кражу.
В начале 2000-х Рич вернулся в кино.
Причины кончины знаменитости не озвучиваются. Стражи порядка проводят расследование.
Опубликовано: Наталья Гончарова