Карен Шахназаров призвал россиян не расстраиваться из-за заявлений Смольянинова
2023-01-09 11:48
Режиссер Карен Шахназаров считает, что Артур Смольянинов либо выжил из ума, либо показал свое истинное лицо. И в том, и в другом случае расстраиваться не стоит, так как актер - небольшая фигура в российском кинематографе.
Режиссера Карена Шахназарова не удивили высказывания актера Артура Смольянинова.
Кинодеятель убежден, что артист либо сошел с ума, либо показал, кем является на самом деле.
Шахназаров считает, что потеря для российского кино в лице Смольянинова небольшая.
Опубликовано: Наталья Гончарова