Карен Шахназаров призвал россиян не расстраиваться из-за заявлений Смольянинова

Режиссер Карен Шахназаров считает, что Артур Смольянинов либо выжил из ума, либо показал свое истинное лицо. И в том, и в другом случае расстраиваться не стоит, так как актер - небольшая фигура в российском кинематографе.

Режиссера Карена Шахназарова не удивили высказывания актера Артура Смольянинова.

Кинодеятель убежден, что артист либо сошел с ума, либо показал, кем является на самом деле.

Шахназаров считает, что потеря для российского кино в лице Смольянинова небольшая.