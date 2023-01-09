Орбакайте осталась без квартиры, которую ей при жизни завещал Моисеев

Певица Кристина Орбакайте осталась без квартиры, которую еще при жизни завещал ей покойный исполнитель и танцор Борис Моисеев. Почему так получилось?

Борис Моисеев при жизни завещал свою трехкомнатную квартиру в Юрмале Кристине Орбакайте, которую считал дочерью. В права наследования исполнительница вступить не смогла.

Суть в том, что после кончины артиста выяснилось, что все его имущество, включая его квартиру в Юрмале, оформлено на концертного директора Моисеева Сергея Гороха.

Горох не решил, как распорядиться этим имуществом, так как для вступления в наследство ему нужно погасить долги за коммуналку и рассчитаться с налоговой.