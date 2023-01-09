В Армении прошел протест под лозунгами «Россия-оккупант»

Небольшая группа армян провела митинг неподалеку от места базирования российских военных.

Российский военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале рассказывает о том, что в Армении прошел антироссийский митинг.

Небольшое количество протестующих, которых, судя по видео, собралось несколько десятков, выкрикивали "Россия-оккупант".

Также люди читали стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия". После этого Пегов потребовал нанести по Армении превентивный удар.