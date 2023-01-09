В Армении прошел протест под лозунгами «Россия-оккупант»
2023-01-09 12:08
Небольшая группа армян провела митинг неподалеку от места базирования российских военных.
Российский военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале рассказывает о том, что в Армении прошел антироссийский митинг.
Небольшое количество протестующих, которых, судя по видео, собралось несколько десятков, выкрикивали "Россия-оккупант".
Также люди читали стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия". После этого Пегов потребовал нанести по Армении превентивный удар.
Опубликовано: Николай Скира