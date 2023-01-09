Военкор Семен Пегов призвал нанести по Армении превентивный ракетный удар
2023-01-09 12:21
Российский военный корреспондент Семен Пегов рассказал об антироссийском митинге в Армении.
В Армении неподалеку от базы российский военнослужащих прошел митинг под лозунгами "Россия-оккупант". Пару десятков недовольных читали стих Лермонтова "Прощай, немытая Росси" и выкрикивали лозунги.
На фоне антироссийских настроений российский военкор Пегов потребовал от президента РФ нанести по Армении ракетный удар.
"Российское общество требует превентивного ракетного удара по Армении", - говорится в его сообщении.
Опубликовано: Николай Скира