Военкор Семен Пегов призвал нанести по Армении превентивный ракетный удар

Российский военный корреспондент Семен Пегов рассказал об антироссийском митинге в Армении.

В Армении неподалеку от базы российский военнослужащих прошел митинг под лозунгами "Россия-оккупант". Пару десятков недовольных читали стих Лермонтова "Прощай, немытая Росси" и выкрикивали лозунги.

На фоне антироссийских настроений российский военкор Пегов потребовал от президента РФ нанести по Армении ракетный удар.

"Российское общество требует превентивного ракетного удара по Армении", - говорится в его сообщении.