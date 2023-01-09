Die Welt: Польша хочет ослабить Россию

Немецкое издание Die Welt пишет, что некоторые члены НАТО, в том числе Германия, похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если стране придется пойти на территориальные уступки.

Автор статьи отмечает, что, в свою очередь, Польша хочет ослабить Россию в долгосрочной перспективе.

"Наша цель - остановить Россию раз и навсегда. Мы не должны идти на гнилой компромисс", - цитирует источник высокопоставленного дипломата польского МИДа.

Die Welt отмечает, что "каждый день польские политики говорят то, что обычно не осмеливаются сказать немцы или французы, обозначая одну из своих целей: Россия должна быть максимально безжалостно ослаблена в результате ее жестоких и агрессивных действий в Украине".

Автор статьи Филипп Фриц цитирует как "типичное для ведущих польских политиков" заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого, который в ноябре 2022 года заявил, что "в этом конфликте, может быть только один исход: либо Украина победить, или вся Европа проиграет".

"Так что дело не только в риторических нюансах между политическими лидерами Польши и западноевропейских стран НАТО. Заявления премьер-министра Моравецкого и президента Анджея Дуды - это выражение реальной политики. Польша считается самым важным европейским помощником Украины", - пишет обозреватель.