Волочкова назвала сумму, которую потратила на отпуск на Мальдивах

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, сколько ей пришлось потратить на отдых на ее любимых Мальдивах.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась откровениями по поводу своих трат на отпуск на Мальдивах.

Знаменитость хвастается, что может себе позволить отдохнуть в течение 18 дней на дорогих островах.

Сутки пребывания в отеле в райком уголке обходятся Анастасии в 4000 долларов.

Всего до конца отпуска артистка планирует потратить более 5 000 000 российских рублей.