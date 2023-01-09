Лукашенко: нужно увеличить финансирование союзных программ РФ и Беларуси
Александр Лукашенко заявил о необходимости увеличения финансирования союзных программ в рамках интеграции российского и белорусского государств.
Днём понедельника Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, где заявил о недопустимости сокращения финансирования российско-белорусских союзных программ. По мнению Лукашенко, выделение средств на совместное развитие программ России и Беларуси нужно наоборот увеличить.
При этом Александр Лукашенко отметил, что особый акцент следует сделать на финансировании союзных программ гуманитарного, научного и экономического характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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