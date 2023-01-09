Минздрав Таиланда отметил проверку сертификатов о вакцинации у туристов

Глава тайского Минздрава Анутхин Чанвиракун утверждает, что с 9 января сертификаты о вакцинации от COVID-19 у туристов проверяться не будут.

В понедельник вице-премьер и по совместительству министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун публично заявил, что с сегодняшнего дня Минздрав страны аннулирует своё прежнее распоряжение о проверке сертификатов, доказывающих наличие у туристов вакцинации от коронавируса.

Характерно, что в минувшие выходные российские авиаперевозчки сообщили, что для въезда в Таиланд теперь необходимо иметь сертификат о вакцинации или документ о противопоказаниях к прививке, который может быть заменён справкой о выздоровлении.