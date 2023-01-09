Стилист Тимиряева раскритиковала излишне откровенный образ Лободы
2023-01-09 13:35
Певица Светлана Лобода выложила в сети снимок, где предстала в слишком вызывающем образе. Стилист Лариса Тимиряева не в восторге от наряда знаменитости.
Имиджмейкер Лариса Тимиряева заявила, что образ исполнительницы Светланы Лободы не модным назвать нельзя.
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Артистка поделилась в соцсетях фото, где позирует в красном мини-платье с горизонтальными разрезами, которые сейчас в тренде.
Стилист предположила, что данный наряд сценический. Не по нраву Тимиряевой пришелся вырез, который едва не открывает паховую область.
Специалист убеждена, что эту часть тела следовало бы прикрыть.
Опубликовано: Наталья Гончарова