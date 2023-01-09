Стилист Тимиряева раскритиковала излишне откровенный образ Лободы

Артистка поделилась в соцсетях фото, где позирует в красном мини-платье с горизонтальными разрезами, которые сейчас в тренде.

Стилист предположила, что данный наряд сценический. Не по нраву Тимиряевой пришелся вырез, который едва не открывает паховую область.

Специалист убеждена, что эту часть тела следовало бы прикрыть.