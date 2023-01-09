Украина ввела санкции против экс-капитана сборной по футболу Тимощука и заблокировала все его активы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 россиян. В список попал и бывший футболист и капитан национальной команды жовто-блакитных Анатолий Тимощук.

На счету Тимощука 144 матча в футболке сборной Украины, он бывший капитан команды, цвета которой которой он защищал в 2000—2016 годах. После начала СВО он остался в России и по сей день работает в тренерском штабе санкт-петербургского "Зенита".

Согласно указу, подписанному Владимиром Зеленским, в отношении Тимощука введены санкции, которые будут действовать в течение 10 лет.

Бывшему футболисту запретили въезд в Украину и покупку земли. Более того, он был лишен всех государственных наград, а его активы (финансовые, недвижимость и движимое имущество) были заблокированы.

Напомним, Тимощук уже был наказан Федерацией футбола Украины. Она лишила его тренерской лицензии и всех титулов. Из музея футбола в Буковеле убраны все памятные вещи, связанные с этим игроком. Луцк, где родился бывший игрок сборной Украины, лишили его звания почетного гражданина города.

43-летний Тимощук выступал в в "Шахтере" (Донецк), "Зените" (Санкт-Петербург), "Баварии" (Мюнхен) и "Кайрате" (Алматы). С марта 2017 года ассистент тренера в клубе из Санкт-Петербурга.

За 20-летнюю футбольную карьеру Анатолий Тимощук выиграл все самые престижные клубные турниры – Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы

Добавим, что указ, подписанный Зеленским, реализовывал решение СНБО о санкциях против российских и украинских деятелей культуры. Всего под санкции попало 119 человек.