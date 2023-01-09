Собчак обругала образ Канделаки в куртке Чип-и-Дейла
2023-01-09 13:50
Ксению Собчак рассмешил образ экс-подруги Тины Канделаки в куртке "Чип-и-Дейла".
Ксения Собчак раскритиковала в своем Телеграм-канале образ своей коллеги Тины Канделаки.
Известная журналистка обратила внимание, что бьюти-блогеры готовы "за деньги и незаметно" продвигать снимки главы холдинга "Газпром-медиа" в своих подборках стильных образов.
Ксения охарактеризовала образ Тины так: куртка "Чип-и-Дейла" с кожаной юбкой и снова кожаными сапогами-гармошками.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья
Киркоров прокомментировал свое попадание в санкционный список Украины, назвав Зеленского зайка моя и
Филипп Киркоров знаком с нынешним главой Украины лично. Владимир Зеленский снимался в клипе певца. Также знаменитости не раз работали над кинопроектами. Исполнитель прокомментировал санкции, введенные против него Украиной.Подробнее...
-
-