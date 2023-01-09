Собчак обругала образ Канделаки в куртке Чип-и-Дейла

Ксению Собчак рассмешил образ экс-подруги Тины Канделаки в куртке "Чип-и-Дейла".

Ксения Собчак раскритиковала в своем Телеграм-канале образ своей коллеги Тины Канделаки.

Известная журналистка обратила внимание, что бьюти-блогеры готовы "за деньги и незаметно" продвигать снимки главы холдинга "Газпром-медиа" в своих подборках стильных образов.

Ксения охарактеризовала образ Тины так: куртка "Чип-и-Дейла" с кожаной юбкой и снова кожаными сапогами-гармошками.