Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter и избавился от большего количества модераторов

Илон Маск сообщил об изменении в Twitter. Среди прочего, будет увеличено максимальное количество символов в твитах. Между тем около десятка менеджеров, ответственных за модерацию контента, были уволены с работы на платформе.

Как сообщает Bloomberg, Twitter уволил еще одну группу старших сотрудников платформы в своих офисах в Дублине и Сингапуре. По данным информаторов агентства, уволено не менее двенадцати человек.

Среди уволенных сотрудников, в том числе, недавно нанятый руководитель отдела обеспечения целостности объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и старший директор по политике доходов.

Большинство уволенных работали в командах, занимающихся глобальной модерацией контента и борьбой с разжиганием ненависти. Bloomberg напоминает, что это очередные увольнения в и без того ослабевших командах модераторов.

В начале ноября, сразу после захвата Twitter, Илон Маск уволил 3,7 тысячи человек, то есть половину всех сотрудников компании. Еще сотни уволились сами. По оценкам, на сегодняшний деньTwitter покинуло около 5000 сотрудников.

Илон Маск также постоянно вносит небольшие изменения в работу Twitter. На выходных он объявил, что к концу этой недели появится функция быстрого переключения между рекомендуемыми и отслеживаемыми твитами (свайпом вправо или влево). Через неделю должна появиться кнопка быстрого добавления твитов в закладки. Миллиардер объявил, что эти изменения являются первой частью более широкого обновления пользовательского интерфейса Twitter.

Однако крупнейшее за последние годы изменение функциональности Twitter запланировано на начало февраля. Платформа должна увеличить максимальное количество символов для каждого твита с 280 до 4000 символов (до ноября 2017 года было доступно 140 символов). Это сделано для того, чтобы пользователи могли более свободно выражать свои мысли.