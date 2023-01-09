Песков: из-за разногласий в диалоге Путина и Макрона наступила пауза
Дмитрий Песков сообщил о паузе в переговорах между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают поддерживать неформальные контакты, однако в их глобальных переговорах наступила пауза.
По мнению Пескова, заморозка переговорного процесса между Макроном и Путиным вызвана существенными разногласиями на тему спецоперации в Украине. При этом Дмитрий Песков отметил, что переговоры лидеров России и Франции были полезными в наиболее горячие моменты конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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