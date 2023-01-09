Песков: из-за разногласий в диалоге Путина и Макрона наступила пауза

Дмитрий Песков сообщил о паузе в переговорах между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают поддерживать неформальные контакты, однако в их глобальных переговорах наступила пауза.

По мнению Пескова, заморозка переговорного процесса между Макроном и Путиным вызвана существенными разногласиями на тему спецоперации в Украине. При этом Дмитрий Песков отметил, что переговоры лидеров России и Франции были полезными в наиболее горячие моменты конфликта.