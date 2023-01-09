МВД России объявило в розыск иноагента-предпринимателя Бориса Зимина

Киркоров прокомментировал свое попадание в санкционный список Украины, назвав Зеленского зайка моя и

Филипп Киркоров знаком с нынешним главой Украины лично. Владимир Зеленский снимался в клипе певца. Также знаменитости не раз работали над кинопроектами. Исполнитель прокомментировал санкции, введенные против него Украиной.

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