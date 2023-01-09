МВД России объявило в розыск иноагента-предпринимателя Бориса Зимина
Российские правоохранители инициировали розыск Бориса Зимина, который признан иноагентом по решению Минюста России.
9 января Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать российского бизнесмена Бориса Зимина, который обвиняется в мошенничестве в соответствии с частью 4 статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда Зимин объявлен в розыск международного характера.
Примечательно, что Борис Зимин является сыном Дмитрия Зимина, который ранее основал компанию "Вымпелком", являющуюся хозяином мобильного оператора "Билайн".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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