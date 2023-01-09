Собчак возмущена, что ее обвинили в том, что она желает смерти Михалкову
Ксения Собчак возмутилась в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" тем, что ее слова "переврали", обвинив в том, что она желает смерти режиссеру Никите Михалкову.
Журналистка и блогер Ксения Собчак ответила на критику своих "хейтеров" относительно того, что она "желает смерти" режиссеру Никите Михалкову.
Ксения недоумевает, так как писала в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" только о том, что желает кинодеятелю здоровья, скорейшего выздоровления и о том, что его уход будет намного позже.
"Перевирание" слов знаменитость назвала "королевством кривых зеркал".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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