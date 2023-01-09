Собчак возмущена, что ее обвинили в том, что она желает смерти Михалкову

Ксения Собчак возмутилась в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" тем, что ее слова "переврали", обвинив в том, что она желает смерти режиссеру Никите Михалкову.

Журналистка и блогер Ксения Собчак ответила на критику своих "хейтеров" относительно того, что она "желает смерти" режиссеру Никите Михалкову.

Ксения недоумевает, так как писала в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" только о том, что желает кинодеятелю здоровья, скорейшего выздоровления и о том, что его уход будет намного позже.

"Перевирание" слов знаменитость назвала "королевством кривых зеркал".