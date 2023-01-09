Орлова набрала 15 килограммов за время беременности, а рожать ей только в феврале

45-летняя исполнительница Ольга Орлова ждет ребенка. Срок родов ей поставили в феврале. Знаменитость набрала уже 15 килограмм за беременность.

Ольгу Орлову подозревают в том, что она не беременна, а лишь только делает вид, так как совсем не располнела.

Рожать артистке назначено в феврале.

Знаменитость жалуется, что набрала 15 килограммов, и думает, что до родов поправится еще на приблизительно на 8.

Орлова не старается переубеждать недоброжелателей которые считают, что она обманывает поклонников.