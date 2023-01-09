Как успеть прихорошиться, если до прихода гостей остается не больше двух часов

Продумать меню, побегать по магазинам, накрыть на стол - у хозяйки перед встречей гостей куча забот. А о себе любимой вспоминаешь в последний момент.

Приходится в такой ситуации кое-как на скорую руку приводить себя в порядок. В итоге женщина чувствует себя уставшей, неудовлетворенной, и настроение уже почти на нуле.

Косметолог Юлия Стречань рассказала, как успеть преобразиться из золушки в принцессу за короткое время.

Если есть возможность, принимаем ванну тонизирующей солью и со скрабом. Потом масло для тела, хорошо, если оно с шиммером, чтобы уж блистать так блистать.

Убираем следы усталости на лице:

очищение средством, содержащим энзимы;

маска с увлажняющим и подтягивающим эффектом;

на глаза наложить ватные диски с охлажденным гелем алоэ (можно зеленый чаи или из ромашки) на 10 минут;

покрыть лицо, шею, область декольте кремом с бронзатором.

Юлия Стречань:

"Не забываем о наших золотых ручках. И тут помогут питательные кремы и хлопковые перчатки или полиэтиленовые пакетики, которые сверху оборачиваем полотенцем. Выдерживаем минут 10-15, снимаем, ничего не смываем. Наносим масло для кутикулы. Все, ручки готовы!"

Приводим в порядок волосы:

скраб для кожи головы;

вымыть с шампунем два раза;

сыворотка для волос;

маска для питания, восстановления, увлажнения;

все смыть и нанести бальзам.

Наконец - макияж:

уходовый крем смешать с тональным, нанести на кожу;

корректором убрать синяки под глазами;

закрепить макияж минеральной рассыпчатой пудрой;

выбрать стойкую помаду, которая не поплывет во время еды.

На все про все уйдет полтора-два часа. И вот уже золушка стала настоящей принцессой, а от замученного вида не осталось и следа.