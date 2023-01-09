Песков поддержал Лулу да Силву, осудив протесты в Бразилии

Дмитрий Песков выступил в поддержку действующего бразильского президента Лулы да Силвы в разгар протестов в его стране.

В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что официальный Кремль выступает в поддержку нового президента Бразилии Лулы да Силвы, которого пытаются свергнуть местные протестующие. Также Песков отметил, что правительство России осуждает любые попытки насильственной смены власти.

Также Дмитрий Песков напомнил, что совсем недавно Владимир Путин лично звонил Луле да Сильве, поздравляя его с победой на выборах президента Бразилии.