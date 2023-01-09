Financial Times: война между Россией и НАТО не начнётся в ближайшие 10 лет
Аналитики газеты Financial Times исключили прямое военное столкновение между Североатлантическим альянсом и Россией в ближайшем будушем.
9 января международное информагентство Financial Times опубликовало результаты опросов Аналитического совета Соединённых Штатов, который пообщался с ведущими исследователями в области конфликтологии. По данным FT, 61 процент опрошенных исключил войну между Россией и НАТО в течение будущих десяти лет.
Вместе с тем семьдесят процентов респондентов уверены, что в недалёком будущем вооружённые силы Китая совершат нападение на Тайвань в попытке вернуть остров под контроль Пекина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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