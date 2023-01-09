Войска России установили контроль над Бахмутским в ДНР возле Соледара

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Бахмутское в Донецкой Народной республике.

Пресс-служба штаба обороны ДНР уведомляет, что российские войска взяли под контроль село Бахмутское, расположенное в окрестностях Соледара, за которые сейчас идут ожесточённые бои между представителями частной военной кампании "Wagner Group" и вооружёнными силами Украины.

По данным основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, сейчас бойцы его подразделения находятся в центре Соледара и сражаются за контроль над зданием местной администрации.