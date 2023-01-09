Польский министр Кумоч назвал «абсурдом» слухи о передаче Украине танков Leopard

Ожидается передача Польшей танков Leopard Украине, рассказал глава Управления президента по международной политике Якуб Кумоч.

В эфире Radio Zet Кумоча спросили, будут ли переданы Украине танки Leopard из Польши. Кумоч отметил, что переговоры продолжается.

Он пояснил, что речь идет о предложении Польши принять участие в этом вопросе в широкой коалиции стран, у которых есть Leopard и подчеркнул, что консультации по этому поводу ведутся.

"Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или несколько сотен Leopard" - абсурд. Это создание альтернативной реальности", - заявил Кумоч.

По его словам, Украина заинтересована в том, чтобы страны Запада в группе предоставили им определенное ограниченное количество танков этого типа.

Министр также признал, что Польша могла бы войти в состав такой коалиции, но в одиночку она ничего не будет делать, потому что несколько или дюжина танков не смогла бы как-то изменить судьбу противостояния.