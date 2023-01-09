Киркоров: подконтрольность Зеленского Западу ведут Киев к пепелищу
Российский музыкант Филипп Киркоров раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что он выполняет приказы западных лидеров.
9 января певец Филипп Киркоров прокомментировал решение Владимира Зеленского ввести против него персональные санкции за поддержку спецоперации. По мнению Киркорова, Зеленский слишком заигрался в той роли, которую ему навязывает истеблишмент коллективного Запада, вынуждая Киев подчиняться приказам из-за океана.
Также Филипп Киркоров выразил уверенность, что если Владимир Зеленский не откажется от осуществляемой им ныне политики, Украина может превратиться в пепелище.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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