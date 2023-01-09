Минобороны РФ: войска России уничтожили 2 польские гаубицы Krab в ДНР
В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении двух польских гаубиц Krab, которые были поставлены украинским войскам.
Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что за сутки ведения спецоперации российские войска смогли ликвидировать две польские самоходные гаубичные установки Krab, одну американскую гаубицу M777 и две украинские гаубичные пушки класса "Акация".
По данным российского генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, уничтоженная техника вооружённых сил Украины дислоцировалась в городах Серебрянка и Звановка Донецкой Народной республики, а также в Степном и Новоданиловке Запорожской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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