В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении двух польских гаубиц Krab, которые были поставлены украинским войскам.

Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что за сутки ведения спецоперации российские войска смогли ликвидировать две польские самоходные гаубичные установки Krab, одну американскую гаубицу M777 и две украинские гаубичные пушки класса "Акация".

По данным российского генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, уничтоженная техника вооружённых сил Украины дислоцировалась в городах Серебрянка и Звановка Донецкой Народной республики, а также в Степном и Новоданиловке Запорожской области.