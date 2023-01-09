Аварийное отключение электричества введено в Сумской области Украины
Компания "Сумыоблэнерго" уведомила абонентов Сумской области о внеплановом отключении электроэнергии.
Днём 9 января пресс-служба энергетического концерна "Сумыоблэнерго" сообщила, что в связи с превышением лимита потребления электричества абонентами в Сумской области компанией было принято решение о введении новых аварийных отключений электроэнергии в данном регионе.
В пресс-релизе "Сумыоблэнерго" отмечается, что директива о введении внеплановых отключений электричества на Сумщине было принято в кооперации с лидерами фирмы "Укрэнерго".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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