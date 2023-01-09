Министры торговли и внутренних дел Финляндии посетили Киев
9 января главы Министерства торговли и МВД Финляндии прибыли в столицу Украины для встречи с Владимиром Зеленским.
В понедельник лидер Министерства внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава финского МВД Криста Микконен прибыли в Киев с рабочим визитом, где поучаствовали в официальной церемонии открытия временного жилья для семей в городе Ирпень Киевской области. Примечательно, что данное жильё было подарено украинцами администрацией Хельсинки.
Известно, что переданное Финляндией украинцам временное жильё представляет собой мобильные контейнеры, которые утеплены внутри и готовы для приёма жильцов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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