Министры торговли и внутренних дел Финляндии посетили Киев

APS
2023-01-09 14:59

9 января главы Министерства торговли и МВД Финляндии прибыли в столицу Украины для встречи с Владимиром Зеленским.

В понедельник лидер Министерства внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава финского МВД Криста Микконен прибыли в Киев с рабочим визитом, где поучаствовали в официальной церемонии открытия временного жилья для семей в городе Ирпень Киевской области. Примечательно, что данное жильё было подарено украинцами администрацией Хельсинки.

Известно, что переданное Финляндией украинцам временное жильё представляет собой мобильные контейнеры, которые утеплены внутри и готовы для приёма жильцов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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