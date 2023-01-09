Министры торговли и внутренних дел Финляндии посетили Киев

9 января главы Министерства торговли и МВД Финляндии прибыли в столицу Украины для встречи с Владимиром Зеленским.

В понедельник лидер Министерства внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава финского МВД Криста Микконен прибыли в Киев с рабочим визитом, где поучаствовали в официальной церемонии открытия временного жилья для семей в городе Ирпень Киевской области. Примечательно, что данное жильё было подарено украинцами администрацией Хельсинки.

Известно, что переданное Финляндией украинцам временное жильё представляет собой мобильные контейнеры, которые утеплены внутри и готовы для приёма жильцов.