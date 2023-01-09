Слава помирилась с гражданским мужем Данилицким

Певица Слава помирилась со своим мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким, о расставании с которым заявляла осенью.

Исполнительница Слава помирилась с гражданским мужем, предпринимателем Анатолием Данилицким, что доказывает видео, опубликованное в соцсетях, где пара вместе отдыхает в отеле на Мальдивах.

Осенью артистка сообщала о расставании с Данилицким.

Видимо, ситуация поменялась, так как на выложенных в Сеть кадрах пара вместе осматривает свой шикарный номер в гостинице.