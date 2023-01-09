Слава помирилась с гражданским мужем Данилицким
2023-01-09 15:09
Певица Слава помирилась со своим мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким, о расставании с которым заявляла осенью.
Исполнительница Слава помирилась с гражданским мужем, предпринимателем Анатолием Данилицким, что доказывает видео, опубликованное в соцсетях, где пара вместе отдыхает в отеле на Мальдивах.
Осенью артистка сообщала о расставании с Данилицким.
Видимо, ситуация поменялась, так как на выложенных в Сеть кадрах пара вместе осматривает свой шикарный номер в гостинице.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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