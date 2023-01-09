Войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

За сутки ведения спецоперации российские войска смогли ликвидировать 60 украинских солдат на Краснолиманском участке фронта.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за день активных боёв российские войска нанесли прицельные авиационные удары по пунктам дислокации ВСУ в районе Стельмаховки и Невского Луганской Народной республики, Григоровки и Серебрянки Донецкой Народной республики, а также Лозовой Харьковской области Украины.

По данным Минобороны РФ, в результате успешной наступательной операции на Краснолиманском направлении были уничтожены шестьдесят солдат вооружённых сил Украины, а также три пикапа и три бронемашины.