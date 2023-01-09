МО РФ: войска России ликвидировали 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Группировка российских военных смогла уничтожить не менее восьмидесяти украинских солдат на Донецком участке ведения спецоперации.
В понедельник пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка военных продолжает проводить успешные наступательные операции на Донецком направлении.
По данным Конашенкова, в результате последнего наступления российские военнослужащие ликвидировали свыше восьмидесяти солдат вооружённых сил Украины, а также принадлежавшие им три БМП, один бронетранспортёр и четыре обычных автомобиля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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