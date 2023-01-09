Минобороны РФ: ВСУ потеряли 50 бойцов на Купянском направлении за сутки СВО

В Минобороны России сообщили об уничтожении пятидесяти украинских солдат на Купянском участке ведения спецоперации.

Лидер пресс-службы Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков утверждает, что за один день ведения СВО на Купянском направлении российские войска смогли ликвидировать 50 украинских бойцов на Купянском направлении в Луганской Народной республике и Харьковской области.

По данным Конашенкова, вместе с ликвидированными солдатами ВСУ также были уничтожены три обычных машины украинской армии и три БМП.