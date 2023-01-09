ЕЦБ предупредил, что в краткосрочной перспективе заработная плата резко вырастет в условиях инфляции

Согласно анализу Европейского центрального банка (ЕЦБ), опубликованному в понедельник, рост заработной платы в еврозоне будет «сильным» в предстоящем году.

По оценке ЕЦБ рост зарплат превысит исторические ориентиры и частично догонит инфляцию, которая стремительно взлетела с конца 2021 года.

«Рост заработной платы в ближайшие кварталы должен быть очень сильным по сравнению с историческими тенденциями», — отмечают авторы статьи, опубликованной в ежемесячном бюллетене монетарного института.

Рост будет отражать «некоторое наверстывание между заработной платой и высокими темпами инфляции», наблюдаемое с 2021 года, отмечается в анализе.

В еврозоне годовой рост потребительских цен, безусловно, упал ниже символической планки в 10% в декабре после полутора лет непрерывного роста.

Во втором квартале 2022 года реальный годовой темп роста заработной платы в еврозоне был отрицательным и составил -5,2%.

Это может привести к тому, что профсоюзы требуют большего повышения заработной платы в будущих раундах переговоров», особенно в секторах со средней заработной платой, добавляют авторы.