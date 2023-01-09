Армия России уничтожила две ДРГ Украины и сорок бойцов ВСУ в ДНР

Российские войска ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы в Донецкой Народной республике.

Днём 9 января генерал-лейтенант российских Вооружённых сил Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны РФ, где сообщил, что войска России ликвидировали около сорока украинских солдат на Южно-Донецком участке спецоперации в ДНР, также уничтожив две бронемашины и три пикапа.

Конашенков отмечает, что возле населённых пунктов Шевченко и Павловка в Донецкой Народной республике были рассекречены и ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.