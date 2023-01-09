Полковник ЛНР Киселев опроверг слухи об отступлении ВСУ из Соледара

9 января полковник Луганской Народной республики Виталий Киселев сообщил, что украинские войска не отступают из Соледара.

Представитель народной милиции ЛНР Виталий Киселев утверждает, что журналисты неверные сведения о массовом отступлении солдат вооружённых сил Украины из города Соледар в Бахмутском районе Донецкой Народной республике.

По данным Киселева, ВСУ оставляют свои позиции лишь в тех участках Соледара, где бойцы российской частной военной кампании "Wagner Group" ведут ожесточённое наступление, прорываясь вперёд для установления контроля над новыми участками города исключительно с боем.

Характерно, что ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично заявил, что украинские войска создали пятьсот линий обороны в Бахмутском районе.