Полковник ЛНР Киселев опроверг слухи об отступлении ВСУ из Соледара
9 января полковник Луганской Народной республики Виталий Киселев сообщил, что украинские войска не отступают из Соледара.
Представитель народной милиции ЛНР Виталий Киселев утверждает, что журналисты неверные сведения о массовом отступлении солдат вооружённых сил Украины из города Соледар в Бахмутском районе Донецкой Народной республике.
По данным Киселева, ВСУ оставляют свои позиции лишь в тех участках Соледара, где бойцы российской частной военной кампании "Wagner Group" ведут ожесточённое наступление, прорываясь вперёд для установления контроля над новыми участками города исключительно с боем.
Характерно, что ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично заявил, что украинские войска создали пятьсот линий обороны в Бахмутском районе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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