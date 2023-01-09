Украинский депутат Аксенов уволился из-за слухов о наличии гражданства РФ

Сотрудник Верховной рады Андрей Аксенов добровольно сложил мандат после появления слухов о наличии у него российского гражданства.

В понедельник украинский депутат Алексей Гончаренко публично заявил, что его коллега от партии "Порядок" Андрей Аксенов сложил свои полномочия из-за распространившихся в СМИ слухов о том, что на момент его избрания в Верховную раду нардепом он имел гражданство Российской Федерации.

При этом Гончаренко выразил недоумение, каким образом Аксенов пробыл одиннадцать месяцев в составе украинского парламента с наличием российского паспорта после того, ак в Украине началась спецоперация.