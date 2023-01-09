Украинский депутат Аксенов уволился из-за слухов о наличии гражданства РФ
Сотрудник Верховной рады Андрей Аксенов добровольно сложил мандат после появления слухов о наличии у него российского гражданства.
В понедельник украинский депутат Алексей Гончаренко публично заявил, что его коллега от партии "Порядок" Андрей Аксенов сложил свои полномочия из-за распространившихся в СМИ слухов о том, что на момент его избрания в Верховную раду нардепом он имел гражданство Российской Федерации.
При этом Гончаренко выразил недоумение, каким образом Аксенов пробыл одиннадцать месяцев в составе украинского парламента с наличием российского паспорта после того, ак в Украине началась спецоперация.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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