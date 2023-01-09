НПО опасаются прекращения «жизненно важной» трансграничной помощи

Миллионы людей на северо-западе Сирии рискуют оказаться отрезанными от жизненно важной гуманитарной помощи, если Совбез ООН не продлит во вторник (10 января) механизм трансграничной помощи.

Договоренность позволяет направлять помощь из Турции в регионы, находящиеся под контролем джихадистских и повстанческих группировок в провинцию Идлиб и ее окрестности, минуя сирийский режим Башара Асада.

«Обновление этой резолюции имеет решающее значение для 4,1 миллиона человек, оказавшихся в ловушке на северо-западе Сирии», — сообщил представитель НПО Аммар.

По его словам, «гуманитарная помощь стала спасательным кругом, особенно для перемещенных лиц», но, без трансграничного доступа ООН голод будет усиливаться.