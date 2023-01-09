НПО опасаются прекращения «жизненно важной» трансграничной помощи
Миллионы людей на северо-западе Сирии рискуют оказаться отрезанными от жизненно важной гуманитарной помощи, если Совбез ООН не продлит во вторник (10 января) механизм трансграничной помощи.
Договоренность позволяет направлять помощь из Турции в регионы, находящиеся под контролем джихадистских и повстанческих группировок в провинцию Идлиб и ее окрестности, минуя сирийский режим Башара Асада.
«Обновление этой резолюции имеет решающее значение для 4,1 миллиона человек, оказавшихся в ловушке на северо-западе Сирии», — сообщил представитель НПО Аммар.
По его словам, «гуманитарная помощь стала спасательным кругом, особенно для перемещенных лиц», но, без трансграничного доступа ООН голод будет усиливаться.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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