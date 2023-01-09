Полиция и армия Бразилии защищают штаб ВС от сторонников Болсонару

Бразильские военные и полицейские оградили штаб вооружённых сил страны от протестующих.

Информационное агентство G1 уведомляет, что сотрудники МВД Бразилии и местные военнослужащие произвели ограждение штаба национальных Вооружённых сил от лагеря протестующих, которые поддерживают бывшего местного президента Жаира Болсонару вопреки его поражению на выборах.

Днём ранее в Бразилии начались радикальные гражданские протесты против в связи с несогласием части населения с проигрышем Болсонару на президентских выборах, после которых политик уехал в США, поселившись в доме экс-чемпиона UFC Жозе Альдо.